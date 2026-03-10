¡Queda grabado! Hombres asaltan a un grupo de personas cuando almorzaban

Los asaltantes se hacen pasar por clientes segundos antes de despojar a sus víctimas.
El pasado lunes 9 de marzo una cámara de seguridad capturó el momento en el que dos hombres asaltan un puesto de comida en la zona 3 capitalina.
En el video se puede observar que los delincuentes llegan al lugar y se quedan detrás de las personas que atendían el negocio, tras varios segundos de hablar entre ellos inician el robo a un grupo de personas que se encontraban almorzando.
Tras despojar a los clientes, despojan también a los encargados del negocios y segundos después de su fechoría se retiran del lugar con carteras en mano.
Asimismo, las imágenes muestran que el hecho sucedió en un par de minutos y a plena luz del día.
Mira el video: