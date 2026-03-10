Versión Impresa
¡Queda grabado! Hombres asaltan a un grupo de personas cuando almorzaban

  • Por Reychel Méndez
10 de marzo de 2026, 07:20
El video muestra como los hombres se coordinaron para cometer el hecho. (Foto: Captura de video)

Los asaltantes se hacen pasar por clientes segundos antes de despojar a sus víctimas.

El pasado lunes 9 de marzo una cámara de seguridad capturó el momento en el que dos hombres asaltan un puesto de comida en la zona 3 capitalina. 

En el video se puede observar que los delincuentes llegan al lugar y se quedan detrás de las personas que atendían el negocio, tras varios segundos de hablar entre ellos inician el robo a un grupo de personas que se encontraban almorzando. 

Tras despojar a los clientes, despojan también a los encargados del negocios y segundos después de su fechoría se retiran del lugar con carteras en mano. 

Asimismo, las imágenes muestran que el hecho sucedió en un par de minutos y a plena luz del día.

Mira el video: 

  • Últimas noticias de Guatemala

