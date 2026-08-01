Localizan a una persona fallecida a la orilla de un río en San Pedro Ayampuc

El hombre habría fallecido tras ser atacado con arma de fuego.
OTRAS NOTICIAS: Madre e hija mueren tras ser atacadas con arma de fuego dentro de su vivienda
Durante la noche de este viernes 31 de julio, Bomberos Voluntarios fueron requeridos a las orillas del río Los Vados en San Pedro Ayampuc, tras recibir la alerta de un hombre herido con arma de fuego.
A la llegada de los socorristas, localizaron el cuerpo de un hombre, quien ya no contaba con signos vitales.
Hasta ahora, se desconoce la identidad de la víctima, únicamente se conoce que viste camisa gris, pantalón azul y zapatos negros.
Los socorristas coordinaron con las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.