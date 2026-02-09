Localizan plantación de droga valorada en más de Q15 millones en Petén

La siembra tenía más de 40 mil matas de marihuana.
Durante un operativo realizado en un área boscosa, en Melchor de Mencos, Petén, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ejército de Guatemala, localizaron una siembra de 42,900 matas de marihuana, las cuales fueron erradicas.
Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a Q.17 millones.
La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.
Recientemente se han localizado y destruido plantaciones de hasta 75 mil matas de marihuana, valoradas en más de Q20 millones, en operaciones similares.