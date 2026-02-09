Versión Impresa
Localizan plantación de droga valorada en más de Q15 millones en Petén

  • Por Jessica González
09 de febrero de 2026, 10:28
Las matas fueron erradicadas. (Foto: PNC)

La siembra tenía más de 40 mil matas de marihuana.

Durante un operativo realizado en un área boscosa, en Melchor de Mencos, Petén, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) y el Ejército de Guatemala, localizaron una siembra de 42,900 matas de marihuana, las cuales fueron erradicas.

Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a Q.17 millones.

La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.

Recientemente se han localizado y destruido plantaciones de hasta 75 mil matas de marihuana, valoradas en más de Q20 millones, en operaciones similares.

