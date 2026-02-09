Pareja muere en trágico accidente en ruta al Pacífico

-

Las víctimas quedaron atrapadas entre los hierros del auto tras el fuerte impacto.

Una pareja perdió la vida durante un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes 9 de febrero en el kilómetro 153 de la ruta al Pacífico, informaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, el percance involucró a un automóvil tipo sedán, en el que viajaban las víctimas mortales, y un camión.

Ambos vehículos quedaron siniestrados a un costado de la carretera tras el impacto.

Debido a la gravedad del accidente, los cuerpos de las víctimas quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del automóvil, por lo que fue necesario el uso de equipo hidráulico especial, conocido como la quijada de la vida, para poder recuperarlos.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron al lugar y señalaron que se inició el proceso de investigación correspondiente para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer responsabilidades.