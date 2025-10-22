Localizan plantación de droga valorada en más de Q200 mil en Alta Verapaz

-

Autoridades localizaron una siembra de más de 20 mil arbustos de cocaína.

Durante un operativo realizado en una zona montañosa entre las aldeas Sechacti y Sechac, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron y erradicaron 20,351 arbustos de cocaína.

Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a más Q200 mil (Q.203,510).

La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.