Localizan plantación de droga valorada en más de Q200 mil en Alta Verapaz

Autoridades localizaron una siembra de más de 20 mil arbustos de cocaína.
Durante un operativo realizado en una zona montañosa entre las aldeas Sechacti y Sechac, Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron y erradicaron 20,351 arbustos de cocaína.
Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a más Q200 mil (Q.203,510).
La erradicación se llevó a cabo como parte de las acciones estratégicas contra el crimen organizado que opera en áreas remotas del país.