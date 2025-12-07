Localizan plantación de droga valorada en más de Q5 millones

La plantación tenía más de 13 mil matas de marihuana, valorada en Q375 cada una de ellas.
OTRAS NOTICIAS: El reconocimiento que le otorgó la ANAM hace un mes al alcalde de Masagua
La Policía Nacional Civil (PNC) localizó una plantación de droga en un sector montañoso en el municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén.
Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) procedieron con la erradicación e incineración de esta plantación.
En el lugar fueron halladas un total de 13 mil 370 matas de marihuana en fase de crecimiento, según indicaron las autoridades.
Cada una de ellas estaría valorada en Q375, por lo que el avalúo total era de Q5 millones 13 mil 750, agregó la PNC.