El reconocimiento que le otorgó la ANAM hace un mes al alcalde de Masagua

Nelson Marroquín, quien fue asesinado el pasado sábado, había sido reconocido en la categoría de Política Municipal de Salud.

La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) le otorgó el pasado 7 de noviembre un reconocimiento a Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla.

Dicho reconocimiento fue dado por su sobresaliente labor en las Buenas Prácticas Municipales en la categoría de Política Municipal de Salud.

El alcalde de Masagua, Escuintla, fue asesinado el pasado sábado 6 de diciembre. (Foto: Nelson Marroquín)

"Sus acciones habrían transformado su municipio en un lugar mejor, promoviendo el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes, su compromiso con su municipio ha generado un impacto positivo en el entorno", señala el reconocimiento.

El mismo fue firmado por el presidente de la ANAM, Sebastián Siero, actual alcalde de Santa Catarina Pinula, quien expresó sus condolencias y a la vez exigió a las autoridades investigar el caso para hallar al responsable del hecho, tras el asesinado del alcalde Nelson Marroquín.

Reconocimiento al alcalde de Masagua por parte de la ANAM. (Foto: Nelson Marroquín)

El asesinato

Nelson Luciano Marroquín Marroquín fue asesinado la noche del pasado sábado 6 de diciembre tras un ataque armado mientras se desarrollaba un desfile en la aldea Obero.

A pesar de haber sido atendido y trasladado al Hospital Nacional de Escuintla por los Bomberos Municipales Departamentales, falleció al ingreso del mismo.

