¡Estaba en oferta! Localizan venta de carne de cocodrilo en plena feria cantonal

Cuando los vendedores notaron la presencia de las autoridades, entregaron la carne de forma voluntaria.
En el parque El Calvario, durante la feria del primer viernes, autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) detectaron la oferta ilegal de carne de cocodrilo de río y pejelagarto, especies en peligro de extinción.
Auri Ziliezar, técnica de Vida Silvestre del Conap, explicó que el hallazgo se produjo mientras realizaban una campaña de sensibilización y entregaban material educativo en los puestos de comida del evento.
"Al notar nuestra presencia, los comerciantes entregaron voluntariamente la carne, evitando así detenciones en el momento", señaló.
La funcionaria recordó que la ley penaliza la distribución y traslado ilegal de fauna silvestre con penas de cinco a siete años de prisión, mientras que el producto incautado fue trasladado a la sede del Conap para los procedimientos correspondientes.
Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán en ferias y eventos masivos, y que quienes reincidan serán procesados según la ley.
Penado por la ley
Según el Código Penal y la Ley de Áreas Protegidas, quien comercialice, transporte o posea especies protegidas, como el cocodrilo de río y el pejelagarto, puede ser sancionado no solo con prisión, sino también con multas económicas significativas y la confiscación de los productos o animales involucrados.