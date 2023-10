El look de Jeimmy Aburto que causó furor

-

Jeimmy Aburto se lució en redes con un vestido de transparencias que causó sensación en una alfombra roja.

La conductora de "Nuestro Mundo" y "Sabadísimo" mostró el look que eligió para su ingreso a la entrega de premios Monitor Latino Music Awards.

La estrella sorprendió con un imponente vestido que dejó su torso al descubierto cubriendo lugares estratégicos con detalles de pedrería y detalles dorados y negros. La prenda contaba con una larga extensión de tela en la parte trasera como una cola de princesa que alzó sus curvas y elegancia.

"El diseñador de las estrellas estuvo a cargo de mis looks en los Monitor Awards, 'For the stars fashion house'. Gracias Jacob, Ricky, Carlos y Sergio Arévalo por el apoyo", escribió.

Sergio Fernando Arévalo fue el asesor de vestuario de la famosa que brilló con distintos looks durante todo el show. El vestido que más llamó la atención fue diseñado por "For the Stars Fashion House".

MIRA SU LOOK:

Foto: Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeimmy Aburto (La Única) (@jeimmy_aburto)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chapin TV (@chapintv)