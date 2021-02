Lucero dio positivo a covid-19 y contagió a su hija (video)

A través de su canal de Youtube "Mucho qué contar", la cantante y actriz mexicana, Lucero, reveló que tuvo covid-19 y contagió a su hija.

"Pues aquí la historia y algunos detalles de cómo fue mi experiencia con el Covid. Sobra decir que nunca hubiera querido pasar por esto", escribió, junto a un video.

"Estuve contagiada de covid y ya salí de ello afortunadamente, hay muchos factores que creo que ayudaron muchísimo a que hoy esté bien", inició con la historia.

Lucero aseguró que contagiarse es "algo malo, pero no es algo que uno provoque, no es un secreto que hay que guardar. Todos estamos expuestos".

"El día que me entero y descubro que soy positiva, siento mucho miedo y empiezo a pensar cómo me va a tocar a mí. No tenemos la certeza de que vamos a estar bien, cómo nos va a tocar. No te lo esperas", expresó.

"La Novia de América" dijo que sospechó que tenía el virus cuando hacía ejercicio y sentía más cansancio. "Yo no tuve síntomas que me hicieran dar cuenta que estaba infectada, no fueron cosas graves. No sentí problemas de respiración, de oxigenación", dijo.

Acerca de la mascarilla: "Yo la utilicé en todo momento, sobre todo cuando sabía que iba a salir, cuando iba a compartir con personas con las que no había compartido. Desde hace muchos meses limité mis salidas, no hago festejos", comentó acerca de sus medidas de prevención.

Su hija, afectada

Lucero confirmó que, derivado de su enfermedad, su hija adolescente, Lucero Mijares, resultó afectada.

La cantante señaló al respecto: "Sí, me dio mucha pena que contagié a mi pequeña hija, a mi Lucero, pero ella reaccionó muy bien, me alegro que haya evolucionado y esté sana", dijo.

