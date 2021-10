Encuentra a su madre biológica tras 26 años de ser adoptada

Constanza Di Leandro encontró a su madre biológica por medio de las redes sociales luego de 26 años de estar separada de ella.

Constanza Di Leandro se dio cuenta a los seis años que su familia era diferente a las otras, cuando en el jardín infantil todos hablaban de la panza de sus mamás y la de ella le explicó que no salió del mismo lugar.

Constanza nació el 21 de septiembre de 1994 en San Miguel de Tucumán, Argentina, y fue entregada a los pocos días a otra familia con la cual se crió en Banfield, Lomas de Zamora. Hace tres años tuvo a su hijo, Giovanni.

A los 9 supo que sus padres, Alfredo Di Leandro y Leticia García la habían adoptado, pero no obtuvo mas información. Hasta ahí era la vida que todos conocían, incluso ella.

Pero hace apenas unos días, a partir de una publicación en redes sociales pidiendo datos sobre su origen, pudo llenar esa parte de la historia que jamás le habían contado.

Vivía angustiada por no tener respuestas

"Nunca me quisieron contar de qué forma me adoptaron, ni porque lo hicieron bajo qué circunstancias. Creció en una casa llena de amor, cariño aunque sin comunicación. Mi origen era un tema tabú" indica.

El desconocimiento le generó angustia. Tal es así que cerca de los 10 años tuvo su primer intento de suicidio. Luego otro a los 16 años. “Tuve que hacer terapia durante varios años. Si bien eso me ayudó mucho, vivía enojada”, admite.

Sus padres adoptivos murieron

Leticia y Alfredo murieron en fechas cercanas, hace un año y medio. Ambos lucharon contra un cáncer de lengua y de garganta, respectivamente. Para Coti fue un golpe muy duro, volvió a ser diagnosticada de depresión. Y ella se encargó de cuidarlos, y acompañarlos. "Recibí mucho amor, y cariño, independientemente de que jamás pusieron contarme que sucedió. Con el tiempo entendí que tal vez tenían miedo”.

Constanza y sus padres adoptivos en su cumpleaños número 3. (Foto: Infobae)

En el proceso de duelo sintió otra vez el abandono, aunque también una sensación de silencio perpetuo.

Siguiendo pocas pistas

Julieta, la prima de Constanza, fue su gran complice y la motivó para seguir con la busqueda, “Vamos a ver de donde saliste”, le dijo. Tenían algunos datos, y fueron detrás de ellos. El más importante fue que había nacido en Tucumán, “A los seis, después de aquel acto escolar, me sentaron y me lo dijeron”, admitió.

Años más tarde, ante su insistencia por conocer la verdad, le dieron otras versiones, que hoy sabe que no son ciertas. “El que hizo el contacto fue el tío Daniel, el mejor amigo de papá. Ahí supe quién era Daniel. Me contaron que la persona que me dio en adopción no me podía tener y que mi tío Daniel hizo el contacto”, agregó Constanza.

Quiso hablar con su tío pero este se negó, y luego brindó un relato confuso. "Marta es la señora con la que hablé antes de tu llegada al mundo, ella nos avisó cuando podíamos buscarte", creo que lo hizo para que no preguntará más”.

Todo empezó a dar luz verde el pasado 23 de agosto, tomó coraje, y escribió en su muro de Facebook. “Busco mi identidad, tengo 26 años. Nací en Tucumán entre el 25 y 27 de septiembre de 1994″, decía parte del pedido.

En su publicación recibió miles de respuestas, muchas de aliento, otras con vivencia parecidas y algunas pistas. Hasta que llegó la clave.

La verdad que la sanó

"Todavía no me comuniqué con mi madre biológica, pero ya sé quien es, su nombre y su edad. También me enteré que tengo medio hermanos. Voy a esperar que ella quiera hablar" dijo.

Una conocida de su madre biológica fue quien le escribió por redes sociales hace apenas unos días."Hola Constanza, conozco una historia muy similar, no quiero generar expectativas pero llamame" decía el mensaje.



Eso fue lo que hizo Coti, y todo encajó. “Al llamar a esta persona, me paso el dato de una amiga de mi madre biológica quién pudo aclararme el relato”, explica. “Me dijo que nací un 24 de septiembre, no un 27, ese fecha me entregaron mis padres en la esquina de Lavalle y la Rioja, de manera ilegal porque no me podía criar. Tenía 25 años cuando me dio a luz”.

-¿Y tu padre biológico ?

-No quería tener hijos, fue un novio pasajero. La dejó sola.

Luego de estos datos, Constanza viajó a San Miguel de Tucumán la próxima semana, para recorrer las calles y la clínica donde nació.

El pasado 25 de septiembre, se reencontraron y juntas celebraron su cumpleaños, "Hoy festejamos tu primer añito, porque después de 26 años... sabemos la verdadera fecha de tu nacimiento!!! Un cumple nuevo, distinto, lleno de emociones, un cumple con los que te amamos y deseamos verte feliz!!!" escribió su madre en su cuenta de facebook.