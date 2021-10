Este es Bobby, el perro que visita la tumba de su amo fallecido

En la provincia patagónica de Río Negro, en Argentina, hay un perro llamado Bobby que extraña a su dueño, quien falleció hace tres años, y lo visita en el cementerio todos los días.

El amor que ese perro tiene por su amo es innegable ante la muestra de nostalgia y lealtad que le tiene. Todos los días, desde haces tres años, Bobby, como lo llaman los trabajadores del cementerio, acude a rendirle un homenaje a su amado dueño.

El difunto se encuentra inhumado en el Cementerio Municipal de General Roca, en Río Negro. Desde que el perro llegó por el sepelio de su amo, no ha dejado de visitar el lugar.

Daniel Cisterna, uno de los sepultureros, dijo: "Yo no podía creer lo que estaba viendo que un animalito no tiene maldad", y detalló que: "Cuando su dueño falleció, el animalito lo vino a acompañar... Me emociona mucho porque es algo que nunca había visto y ahora es parte de nosotros que estamos trabajando acá, anda conmigo, me acompaña a hacer el recorrido", finaliza el trabajador.