Luis Grijalva clasifica al Mundial de Atletismo Tokio 2025

El guatemalteco aseguró su pase al Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.
El atleta guatemalteco Luis Grijalva clasificó al Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 luego de alcanzar la marca mínima en la prueba de 5 mil metros durante su participación en el WACT Bronze EA-IFAM Outdoor, disputado en Bélgica.
Graijalva registró un tiempo de 12:58:58, superando por poco más de dos segundos el tiempo exigido por World Athletics (13:01.00) y clasificando a esta importante competencia.
Pese a quedar en el quinto lugar, alcanzó el objetivo y logró clasificar al mundial, pues su tiempo equivale a un ritmo promedio cercano a 2 minutos con 36 segundos por kilómetro, una marca que refleja su alto nivel exigencia y preparación.
Con este nuevo logro, el guatemalteco vuelve a quedar como uno de los más destacados del país.