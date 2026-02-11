De repartir cartas en Los Ángeles a jugar con Guatemala: La historia de Luis Martínez

-

Luis "Salamá" Martínez, originario de Baja Verapaz, se ha consolidado como un referente del futbol nacional en la última década. Su trayectoria es una historia de superación: desde trabajar como cartero en Los Ángeles hasta convertirse en leyenda de Guastatoya y seleccionado nacional.

Las Verapaces vieron nacer a una estrella del futbol el 14 de diciembre de 1991, en Salamá, Baja Verapaz. Se trataba de Luis "Salamá" Martínez, quien se ha consolidado como uno de los delanteros guatemaltecos más destacados en la última década.

Su camino por este deporte no ha sido lineal; a los 15 años jugaba en la Tercera División; antes de cumplir 18 años se mudó para jugar en la Primera División con la Furia del Pasión, Sayaxché, en Petén, pero su camino se vería interrumpido por el sueldo bajo que le proporcionaba el equipo, por lo que tuvo que buscar otras alternativas.

Luis Martínez con los colores de Cobán Imperial enfrentando a Comunicaciones, donde militaba el "Chucho" López. (Foto: Archivo)

En ese punto de su vida, el deseo de ayudar a su familia fue mayor que otras aspiraciones y eso lo llevó a Estados Unidos, a Los Ángeles, en donde laboró como cartero. Nunca dejó de lado el balón, pues en Los Ángeles participó en ligas abiertas, en donde le pagaban de $50 a $100; al regresar a su tierra, tuvo su primer debut profesional con Xelajú MC, en 2011, bajo la dirección de Hernán Medford.

Con los chivos, Martínez saboreó su primer éxito importante; sin embargo, su etapa más sobresaliente a nivel de clubes lo vivió con el Deportivo Guastatoya; en el conjunto logró tres títulos de Liga Nacional: Clausura y Apertura 2018 y Apertura 2020, además de un título de Campeón de Campeones.

La capacidad goleadora y entrega del "Salamá" lo llevaron en 2022 al CSD Municipal, uno de los clubes más grandes que tiene el país, en el que buscó aportar su experiencia en la delantera escarlata.

Tras su paso por los rojos y una etapa en Cobán Imperial, se unió al cuadro de Malacateco, donde se mantiene en vigencia en la categoría más alta del futbol nacional.

El delantero tuvo un paso por el cuadro de Zacapa antes de unirse a Malacateco. (Foto: Archivo)

Su paso en la Selección Nacional

Martínez ha sido convocado en distintos procesos de la selección azul y blanco; su debut data de 2015 y ha marcado goles cruciales en eliminatorias mundialistas y torneos regionales.

Ha destacado como el autor del gol triunfal frente a Cuba en el inicio de las eliminatorias hacia Catar 2022; también marcó goles en la Liga de Naciones de la Concacaf contra rivales como Puerto Rico y San Vicente y las Granadinas.

Asimismo, forma parte del selecto grupo de jugadores guatemaltecos que han anotado el primer gol de una eliminatoria mundialista, al igual que figuras como Juan Carlos Plata.

El "Salamá" mide 1.73 metros de estatura y destaca por su juego de pie derecho, así como la movilidad en el área y su capacidad para finalizar jugadas colectivas.

Tras uno de sus goles en Selección Nacional, Martínez rindió homenaje a Carlos "Pescadito" Ruiz, replicando su icónica celebración. (Foto: Archivo)

A sus 34 años, continúa siendo una figura digna de admirar; destaca no solo por sus logros, sino por su historia de superación que lo llevó de repartir cartas en el extranjero a ser un referente deportivo en Guatemala.