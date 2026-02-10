Edy Villatoro dejó una huella imborrable en el patinaje guatemalteco

-

La trayectoria de Edy Villatoro marcó al patinaje de Huehuetenango y Guatemala, acumulando medallas y formando nuevos talentos, legado que hoy permanece vivo en su familia y en atletas que continúan su ejemplo deportivo.

El patinaje de Huehuetenango recuerda con admiración a Edy Eduardo Villatoro, quien falleció a los 33 años dejando un legado imborrable en el deporte departamental, nacional e internacional, tras una exitosa carrera en la que obtuvo medallas de oro, plata y bronce, además de diplomas, reconocimientos y menciones honoríficas.

Su historia en el patinaje inició como un pasatiempo junto a un grupo de amigos, patinando en las calles del departamento. Fue Juan José Pérez, actual entrenador de la asociación, quien impulsó la formación del grupo y dio paso a entrenamientos más formales.

Edy Villatoro obtuvo cinco medallas de oro a nivel internacional. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Su talento no tardó en llamar la atención a nivel nacional, lo que le permitió obtener una beca del Comité Olímpico Guatemalteco cuando tenía apenas 13 años, para estudiar y entrenar en la capital.

Con la fundación de la Asociación de Patinaje de Huehuetenango, Edy comenzó a competir a nivel federado, entrenando inicialmente en la colonia Las Hortensias, zona 8, y en las calles de la colonia San Sebastián, zona 4. Posteriormente, con la construcción del estadio Los Cuchumatanes, ese recinto se convirtió en su principal centro de preparación.

Soñaba con que su club de Patinaje Fénix trascendiera. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

En septiembre de 2021, un mes después de su fallecimiento ocurrido el 23 de agosto, tras perder la batalla contra el covid-19, la pista del estadio Los Cuchumatanes fue nombrada "Edy Villatoro", en un emotivo homenaje hecho por el alcalde Gustavo Cano y el concejo municipal.

Antes de su fallecimiento, Villatoro ya se había retirado del alto rendimiento y había fundado el Club Fénix, con el objetivo de formar nuevas generaciones de patinadores. Sin embargo, la pandemia lo obligó a suspender las actividades como entrenador y a buscar otras fuentes de ingreso.

Varios murales han sido pintados en su honor. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Su última competencia oficial fue un Panamericano de Patinaje realizado en Monterrey, México, a finales de 2018. Edy también concluyó estudios en Licenciatura y Técnica del Deporte en la Universidad Galileo, además de diversos cursos relacionados, con la visión de fortalecer su club y el patinaje nacional.

Uno de sus mayores sueños fue ver a sus hijas triunfar en el deporte. Su hija mayor, Deisy Villatoro Vélez, inició en el patinaje a los 8 meses de edad y comenzó a competir a los 4 años. Tras una pausa por la pandemia y el fallecimiento de su padre, retomó su carrera y actualmente participa en campeonatos centroamericanos y válidas nacionales, destacando a nivel regional. La menor también ya sigue los pasos de su padre en esta disciplina.

Edy siempre estaba acompañado por su familia; sus hijas ahora también practican patinaje. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Durante su trayectoria, Edy Villatoro acumuló más de 300 medallas y fue seleccionado nacional de 2003 a 2018, participando en campeonatos mundiales en Corea del Sur, Colombia, España, China, Italia y Bélgica. Además, representó a Guatemala en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, consolidándose como uno de los máximos exponentes del patinaje guatemalteco.

Como complemento deportivo, también practicó ciclismo de montaña, disciplina en la que logró primeros, segundos y terceros lugares, reflejando su versatilidad y pasión por el deporte.

La pista del estadio los Cuchumatanes fue nombrada en su honor. (Foto: Maynor Mérida/Colaborador)

Su nombre permanece ligado al desarrollo del patinaje departamental, donde nuevas generaciones entrenan inspiradas en sus logros y buscan repetir sus éxitos, manteniendo vigente la historia de uno de los atletas más destacados del deporte local y nacional.