¡Con aire acondicionado! La lujosa carceleta de un reo en una cárcel de Guatemala

La requisa en dos centros carcelarios, evidenció que algunos privados de libertad mantienen toda clase de lujos dentro de las cárceles de Guatemala.

Agentes y Unidades Especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron dos allanamientos simultáneos en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito y en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Mazatenango, donde localizaron ilícitos y artículos prohibidos.

Tras finalizar las requisas, la PNC informó que localizaron teléfonos celulares, cargadores, armas punzo cortantes hechizas, tijeras y paquetes de marihuana.

Para ilustrar los hallazgos, los agentes de la policía compartieron fotografías de los ilícitos localizados, así como de la forma en que llevaban a cabo la requisa.

En una de ellas se observa a los investigadores revisar hasta debajo de las láminas que protegen a los privados de libertad de la lluvia o inclemencias del tiempo, pero que también utilizan para ocultar contrabando.

(Foto: PNC)

Entre las imágenes también se observa uno de las áreas donde pernoctan los privados de libertad. Cada una de las áreas está separada por sábanas o cortinas, pero se evidencia que cuentan con un televisor con señal de cable y reproductor de videos.

(Foto: PNC)

Pero no todos viven de esa manera. En las fotografías compartidas también se evidencia que uno de los privados de libertad, a quien no identificaron, vive con lujos que otros reos no poseen.

En la imagen se observa cómo un elemento K-9 olfatea el área, pero lo que más llama la atención es que la "carceleta" está equipada con un televisor, aire acondicionado, un radio reproductor con bocinas de alto alcance, varios muebles de madera y un somier, también de madera.

Aunque se desconoce quién guarda prisión en esa área, hay varios carteles pegados donde se observa que el recluso es amante a las peleas de gallos.

Incluso, en uno de los mensajes se lee: "Su pasión por los gallos refleja su valentía y determinación. Cualidades que admiro profundamente de usted. Papito".