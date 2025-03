El lujoso hotel que se esconde a orillas del lago de Petén Itzá

-

El Hotel Bolontiku a orilla del lago Petén Itzá es un hospedaje de lujo que destaca de entre la espesura verde de la naturaleza.

Es parte de The Cayuga Collection, una agrupación de hoteles y residencias fundada en 2003 y basada en turismo sostenible de lujo en Centroamérica, que ofrece experiencias de viaje de otro nivel, ahora con el encanto que caracteriza a la biósfera maya en Guatemala.

Desde el hotel puedes recorrer el Parque Nacional Tikal. (Foto: Bolotiku)

Bolontiku significa "santuario de los nueve dioses mayas" que guían la vida y el destino. En la cosmovisión, los Bolontikú son los nueve dioses que presiden cada uno de los nueve estratos del Inframundo, y en el calendario maya cada uno de los Bolontikú rige un día, completando un ciclo que se repite cada nueve días.

Amenidades

Cuenta con 16 elegantes suites inspiradas en el mundo maya y terrazas privadas que ofrecen vistas inigualables del lugar.

Los huéspedes tienen acceso directo a un área apta para nadar en el lago.

Destaca el temazcal, un baño de vapor ceremonial que ofrece una experiencia desintoxicante de cuerpo y mente.

El restaurante gourmet sirve alimentos de la granja a la mesa, inspirado en sabores guatemaltecos, con ingredientes locales.

La piscina junto al lago es perfecta para relajarse y capturar atardeceres inolvidables.

Desde el hotel se ofrece viajes guiados a sitios arqueológicos cercanos como Tikal, Yaxhá y El Mirador.

Hay actividades como yoga y tratamientos de spa personalizados.

Lujo sostenible

Los huéspedes pueden acercarse a la biodiversidad a través de actividades como observación de aves. También hay senderismo, kayak y recorridos a la comunidad para conocer la cultura local.

The Cayuga Collection cuenta con hoteles galardonados a nivel internacional, entre los premios recibidos destacan el WTTC: Tourism for Tomorrow People Award y el World Legacy Award for Earth Changers.

"Juntos estamos listos para redefinir la experiencia hotelera en el país", expresó Hans Pfister, copropietario y presidente de Cayuga Sustainable Hospitality.

Los alojamientos aparecen en el Nat Geo Unique Lodges of the World. Han sido parte del Conde Nast Traveller, Forbes y Travel & Leisure y en el Skift Global Forum, como referente en el turismo de lujo sostenible.

"Para nosotros, unirnos a The Cayuga Collection es más que una alianza; es el inicio de un compromiso aún mayor con la autenticidad, la cultura maya y la preservación del entorno natural, fortaleciendo el compromiso con la sostenibilidad y la excelencia hotelera, equilibrando lujo, conservación y cultura", explicó a soy502 Alfonso Molina, fundador de Hotel Bolontiku.

The Cayuga Collection

Está dedicada a gestionar y desarrollar hoteles y alojamientos en la región, cada uno comprometido a combinar lujo y sostenibilidad, ofreciendo a los huéspedes experiencias auténticas que celebran su entorno único.

Para obtener más información sobre el Hotel Bolontiku ingresa aquí y de The Cayuga Collection ingresa aquí..

"Esta asociación refleja nuestra filosofía 'Luxury Rewilded': ofrecer experiencias de lujo auténticas y sostenibles que reconecten a los huéspedes con la naturaleza" expresó Pfister.