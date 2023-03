"Luz de luna", la serie que vio nacer al actor Bruce Willis hace 38 años

La querida serie que mezclaba la comedia con el mundo policíaco dio a conocer al icónico actor Bruce Willis.

Un 3 de marzo de 1985 se estrenaba en televisión "Luz de Luna", una serie sobre detectives privados que mezclaba la comedia, la acción y el misterio de la mano del actor Bruce Willis.

De hecho, fue el proyecto con el que el famoso se dio a conocer. 38 años después, Willis fue diagnosticado con demencia y sus seguidores recuerdan su papel de David Addison con nostalgia.

La serie constaba de 66 episodios distribuidos en cinco temporadas. Sus protagonistas David y Maddie Hayes interpretada por Cybill Shepherd, encantaron al público con su representación de una pareja de investigadores privados.

(Foto: Diario de Sevilla)

Pese a que su doblaje en España fue "Luz de Luna", su nombre original era Blue Moon (Luna azul). Dirigida por el productor Glenn Gordon Caron, la serie de detectives logró encantar a la audiencia con los peculiares "guiños" de sus actores viendo a la cámara para explicar interioridades de la serie.

Algunos de sus capítulos destacados fueron "Atomic Shakespeare" ambientado en la Edad Media, y el capítulo en blanco y negro "The Dream Sequence Always Rings Twice".

Incluso, el tema musical del show, "Moonlighting", interpretado por el cantante de jazz Al Jarreau, fue todo un éxito.

Mira el primer episodio:

*Con información de Diario de Sevilla y Film Affinity