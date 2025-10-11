LuzMa Berganza, la guatemalteca que expone en el "Carrousel du Louvre" en París

-

LuzMa Berganza llegará al "Carrusel du Louvre" en París, Francia, con una de sus obras, llevando a Guatemala lejos.

La artista visual expondrá en el "Art Shopping", como se le conoce a la "Feria Internacional de Arte Contemporáneo" que se realizará del 17 al 19 de octubre de 2025, en el centro comercial Carrousel du Louvre, entre el Museo del Louvre y la Place du Carrousel, en la Ciudad de la Luz.

Foto: Selene Mejía/Soy502.

En el evento se muestran obras de creadores de todo el mundo y la guatemalteca se mostrará con "Cobalto", el nombre de la pieza que forma parte de su colección "13 Semidiosas", cada una inspirada en los colores" según contó LuzMa en una entrevista con Soy502.

La pintora tiene 3 colecciones: "Abejas brillantes", inspirada en las abejas nativas que viven en las faldas del volcán de Ipala, "13 semidiosas", de donde se desprende "Cobalto" y "Juego de ajedrez con la muerte", que refleja emociones más oscuras como el sufrimiento y el duelo, como parte de sus experiencias al estudiar Medicina, y sus vivencias en el EPS de su carrera como cirujano.

"Estoy orgullosa de ser de Ipala y me encanta el volcán, así que quería representar a la naturaleza donde crecí, los cultivos se llenan de abejitas cuando florecen así viene mi inspiración", contó.

"13 recuerdos de mi infancia evolucionaron, a 13 emociones de las '13 semidiosas'", explicó acerca de dónde viene su inspiración para esta entrega.

"'Cobalto' es el instante antes de romperse, ese segundo suspendido en el aire donde la lucha interna se vuelve insoportable, la resistencia se fragmenta y

la gravedad emocional y física, reclama su derecho", explicó acerca de la pieza que se va al Louvre.

Foto: León Films.

"En el lienzo, un ángel atrapado entre la fuerza y la rendición gira dentro de un torbellino de azul violento. Su cuerpo no cae, cede, como el alma cuando ya no puede seguir sosteniéndose, pero aún así no se apaga", describe su obra.

La guatemalteca realizó esta pintura "en madrugadas sin tregua, en noches donde me volví obsesiva, donde me induje al dolor más profundo para poder transformar la destrucción en algo tangible. No fue solo una obra: fue una batalla".

Exposición en Miami

Guatemala también sonará en Estados Unidos, con sus obras en el Red Dot Miami, una de las cuatro ferias de "Redwood Art Group", donde toda la ciudad celebra en calles, restaurantes y sitios de moda, todo tipo de expresiones artísticas provenientes de todo el mundo.

"Red Dot Miami" se celebrará del 3 al 7 de diciembre de 2025, en el Mana Wynwood, distrito artístico de Wynwood.

