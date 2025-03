"Levántate, mi amor": madre de futbolista asesinado lo despide con este video

-

La madre del futbolista que murió asesinado lo despide con una serie de mensajes.

EN CONTEXTO: Asesinan a tiros a joven futbolista guatemalteco

La muerte de José Daniel Orozco Bámaca, futbolista guatemalteco originario de San Marcos, ha causado indignación en el deporte nacional y quienes lo conocían.

El joven fue asesinado a tiros en la ruta que conduce a aldea La Verde, Ayutla, San Marcos, y su cuerpo quedó tendido sobre un camino de terracería.

(Foto: redes sociales)

Su madre lo despide

En las últimas horas, la madre del futbolista fallecido ha utilizado sus redes sociales para compartir una serie de mensajes públicos despidiendo a su hijo.

"Levántate, mi amor, es hora de darle la comida a los gallos. Papito no me dejes sola, mi amor, me quitaron a mi único amor", se lee en uno de ellos.

(Foto: captura de video)

La madre de Daniel también compartió un clip en el que muestra su ataúd y los arreglos florales que le adornan.

Despiden a futbolista guatemalteco Daniel Bámaca, asesinado en San Marcos pic.twitter.com/TAyM2hcyQO — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) March 2, 2025

Club despide a futbolista

Tras conocerse la noticia, en redes sociales el club Deportivo San Pablo compartió una esquela y un mensaje para despedir al jugador que formó parte de dicho equipo.

"Club de fútbol CSD San Pablo lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro ex jugador José Daniel Orozco Bámaca. Brindamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos, especialmente a su madre Julissa Bámaca deseándole cristiana resignación. Descansa en paz, Dany Bamaca #16", escribieron.

Asimismo, familiares y amigos difundieron mensajes no dando crédito a lo sucedido y destacando las cualidades de Bámaca.

Foto: DeportivoSanPablo

OTRAS NOTICIAS: Identifican a hombre asesinado frente a comercial en zona 16

Otro caso

Solo unos días atrás se informó sobre el fallecimiento de Sergio Castañeda, otro jugador originario de San Marcos.

El joven fue hallado sin vida dentro de su vivienda y de acuerdo con Bomberos Municipales, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio por broncoaspiración.

Castañeda formó parte de equipos de Segunda y Primera División en Guatemala.