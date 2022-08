Madre de gemelas activó alerta Alba-Keneth el día del incendio en zona 7 de Mixco

El Inacif realiza una minuciosa necropsia para determinar la causa de la muerte de las siete personas halladas sin vida tras un incendio en la zona 7 de Mixco.

Los días pasan y continúan saliendo a luz más detalles del incendio que dejó siete muertos en un edificio de apartamentos en la zona 7 de Mixco.

Según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC), un hombre habría provocado el incendio para acabar con la vida de sus hijos, tres de ellos adolescentes y dos gemelas de 4 años de edad producto de un segundo matrimonio.

Alerta Alba-Keneth

Sobre las gemelas, la madre de ambas, identificada como Ingrid Rocío Hernández Pérez, dio declaraciones y explicó que el día que ocurrió la tragedia había activado una alerta Alba-Keneth.

Según Hernández Pérez, desde el nacimiento de las menores tuvo problemas con el padre, identificado como Carlo Alejandro Melini Torres, sobre quien mantuvo una batalla legal por la custodia.

Fue por esa razón, que el día del incendio, Hernández Pérez llamó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) a activar alertas de las niñas, debido a que se cumplió el horario en que tenían que ser devueltas por el padre y estas no regresaban.

"Él tenía autorizado estar con mis nenas una vez por semana de 9 a 5 y cuando no regresaban y me dijeron que el apartamento se había incendiado. Me dijeron que los habían visto salir, por eso activé las alertas, porque pensé era una trampa de él para llevarse a las niñas", aseguró Hernández Pérez.

Madre de gemelas víctimas de incendio en la zona 7 de Mixco narró parte de lo sucedido el fin de semana. pic.twitter.com/jBOzx8fD6B — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) August 9, 2022

Batalla legal

Según la madre de las gemelas, durante varios años mantuvo una batalla legal con el padre por la custodia. Esto llegó al extremo de que el padre de las niñas denunció a la madre de violencia contra las menores. Además, durante varios años, según la madre, él activó alertas Alba-Keneth para quitarle la custodia.

Durante 2021, la PGN activo dos Alertas Alba-Keneth por las menores.

Madre de las gemelas explica que se separó del padre de las niñas por situaciones violentas. pic.twitter.com/8TtcYURnYd — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) August 10, 2022

El caso sigue en investigación, y las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmaron que tardarán varias semanas en determinar la causa de muerte de las víctimas por el estado en que se ubicaron.