Madre israelí se entera que su esposo fue asesinado durante una entrevista (video)

La mujer israelí brindaba una entrevista en vivo, cuando se enteró de la devastadora noticia.

Un desgarrador momento fue presenciado en televisión, cuando una mujer israelí se enteró en plena entrevista en vivo que su esposo había sido asesinado.

La productora de cine, Shaylee Atary, conversaba con el medio Sky News sobre la esperanza que tenía sobre reencontrarse con su esposo, tras la irrupción de terroristas en su casa en Kfar Aza.

"Siento que cada minuto cuenta en este momento (...). Está herido en alguna parte o ha sido secuestrado, por lo que cada minuto es importante", dijo mientras cargaba a su bebé de un mes.

Shaylee y su esposo Yahav Winner. (Foto: NYPost)

Sin embargo, durante la entrevista, una familiar recibió una llamada telefónica en la que le dieron la desgarradora noticia. Rápidamente, Shaylee entra en alerta y desvía la mirada hacia quien hablaba por teléfono.

Ante ello, uno de sus seres queridos se acerca para cargar a la bebé, ella se entera de la muerte de su esposo y rompe en llanto desconsolada mientras su familia intenta calmarla.

La madre israelí contó que pudo salvarse gracias a su esposo, quien al escuchar el fuerte estruendo de una bomba pidió a ella y su bebé que escaparan de casa. Esto, mientras Yahav entretuvo a los terroristas hasta que terminaron raptándolo.

El momento en que Shaylee recibe la triste noticia se ha vuelto viral en redes sociales. Usuarios han compartido mensajes de condolencias a la joven madre, deseándole lo mejor junto a su bebé.

Así se enteró:

I can’t even find the words.



An Israeli woman hears that her husband is dead live on Sky News. pic.twitter.com/f08nH9l63F — We Stand With Israel (@SussexFriends) October 10, 2023

Aumenta conflicto en Israel

Israel bombardeó este jueves 12 de octubre los dos principales aeropuertos de Siria, el de la capital Damasco, y el de Alepo, informaron los medios oficiales sirios, el primer ataque contra este país desde que estalló una guerra entre Israel y Gaza, tras una ofensiva de Hamás.

"La agresión israelí golpeó los aeropuertos de Damasco y Alepo" en el norte del país, informó la televisión estatal siria en su canal de Telegram, sin aportar más detalles.

Este ataque se produce en el sexto día de combates entre el grupo islamista palestino Hamás e Israel, una guerra que comenzó después de que los milicianos penetraran territorio israelí desde la Franja de Gaza el sábado pasado en una ofensiva que dejó más de 1,200 muertos.

*Con información de NYPost, Heraldo de México y AFP