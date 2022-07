Madre de Shakira habló de la ruptura de su hija con Piqué

La madre de Shakira habló por primera vez acerca de la ruptura de la cantante con Gerard Piqué tras varias semanas en las que se desató la controversia.

EN CONTEXTO: Piqué terminó con su amante y quiere regresar con Shakira

Recientemente se conoció que el futbolista habría dejado a la mujer con la que le habría sido infiel a la cantante y busca quedar en buenos términos por el bien de los hijos de ambos.

El medio Europa Press logró abordar a la madre de Shakira, Nidia Ripoll y ella reveló todo, hablando sin tapujos. El medio preguntó por la salud de su esposo y padre de la famosa, William Mebarak, a lo que Ripoll dijo:

“Ahí está, mejorando día a día, gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar”, afirmó agregando que no sabían la fecha exacta de la salida de Mebarak del hospital, “todavía no lo sé… pronto, yo creo. Este mes, Dios quiera que sí”.

Acerca de la controversia dijo que su hija estaba bien: “Está bien, gracias a Dios” y ante la pregunta de si esperaba la reconciliación de la pareja respondió: “lógico”.

Siempre pendiente de su hija y su esposo, reveló que los hijos de la cantante son "un consuelo, Imagínate si no", revelaba Nidia, que no quiso desvelar muchos más detalles sobre los planes de futuro de la cantante y si finalmente tomará de marcharse a vivir a Miami con sus hijos. "No tengo ni idea, no he hablado sobre eso", dijo.

Mientras algunos medios españoles aseguraron que el futbolista quiere la reconciliación, otros afirman que ya estaría saliendo con otra mujer, tras dejar a la joven por la que dejó a Shakira.

Según Las Mamarazzis, el defensor conoció a la joven, quien fue la manzana de la discordia, en un reconocido bar de Barcelona y hasta le habría dado empleo en su compañía, al punto de presentarle a sus dos hijos, Milan y Sasha.