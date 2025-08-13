La majestuosa luna del esturión ilumina el cielo de agosto

La luna llena de agosto, conocida tradicionalmente como la luna del esturión, llega con todo su esplendor en el cielo nocturno y estrellado que te dejará maravillado.

Recibe su nombre por los enormes peces esturión que abundaban en las aguas de los Grandes Lagos y el Lago Champlain, en Estados Unidos, especialmente en esta época del año.

También se le conoce como luna del maíz o de la cosecha. (Foto: X)

También es conocida como luna que alza el vuelo, maíz, cosecha, arroz, cerezas negras y las sombras de montaña.

Los nombres provienen de las culturas nativas americanas o tienen raíces coloniales. En el caso de la del esturión, fue nombrada por las tribus que habitaban las regiones cercanas, quienes solían pescar con facilidad a ese tipo de pez.

La luna llena afectará la visibilidad de las Perseidas. (Foto: X)