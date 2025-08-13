Versión Impresa
La majestuosa luna del esturión ilumina el cielo de agosto

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
13 de agosto de 2025, 13:27
La luna del esturión anuncia la temporada de pesca. (Foto: X)

Hoy es la noche perfecta para admirar el esplendor del cielo.

La luna llena de agosto, conocida tradicionalmente como la luna del esturión, llega con todo su esplendor en el cielo nocturno y estrellado que te dejará maravillado.

Recibe su nombre por los enormes peces esturión que abundaban en las aguas de los Grandes Lagos y el Lago Champlain, en Estados Unidos, especialmente en esta época del año.

También se le conoce como luna del maíz o de la cosecha. (Foto: X)

También es conocida como luna que alza el vuelo, maíz, cosecha, arroz, cerezas negras y las sombras de montaña.

Los nombres provienen de las culturas nativas americanas o tienen raíces coloniales. En el caso de la del esturión, fue nombrada por las tribus que habitaban las regiones cercanas, quienes solían pescar con facilidad a ese tipo de pez.

La luna llena afectará la visibilidad de las Perseidas. (Foto: X)

Toma en cuenta que la luna llena afectará la visibilidad de la lluvia de meteoros de las Perseidas, debido a que este fenómeno natural será visible hoy.

