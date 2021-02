Madre encara a acosador de su hija y narra lo ocurrido (video)

La madre de la niña de 9 años que fue perseguida por un automovilista, fue entrevistada luego del incidente registrado el pasado jueves, en San Marcos.

"Mi hija llegó muy asustada a la casa y me dijo 'mirá mami, el de un carro azul me amenazó y me dijo que si yo no me subía al carro que él me iba a matar", relató la madre de la niña, en un video publicado por el medio de comunicación Prensa Comunitaria.

"Me contó que en todo el callejón el carro la había perseguido y que, como ella se había percatado, se quedaba parada justo en las casas donde había cámaras", agrega la madre.

Un hombre amenaza de muerte y acosa sexualmente a una niña de 9 años en San Marcos, su madre pone la denuncia 3 veces las autoridades no hicieron nada, identifica al agresor como Walter Daniel Sical Orozco. Varias mujeres se sumaron a la denuncia #NiUnaMenos



Redes sociales pic.twitter.com/JTHWpFF3RZ — PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) February 13, 2021

Tras el aviso de la niña, la mujer salió a buscar el vehículo, pero ya no estaba. Al día siguiente, ella salió a buscar el carro y lo encontró en un negocio de lavado de vehículos, por lo que alertó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP).

"Vino la PNC y dijeron que ellos no tenían la autoridad, porque esto es solo una investigación. Llamamos al MP, los del MP están acá y dicen que como, en este momento, él no está cometiendo el delito, lo único que pueden hacer es investigar", agregó.

Según la mujer, el supuesto acosador, a quien identifica como Daniel Sical Orozco, aseguró que él no estaba siguiendo a la niña, sino que "quería orinar".

"Pude haber traído a mi hija, que mi hija lo encarara, pero no voy a traumarla de esa forma", señaló la madre de la niña.

El MP aseguró que el caso ya está asignado a la Fiscalía de Distrito de San Marcos y que se están efectuando las diligencias para esclarecer este caso.