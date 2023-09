¡Furiosa! Mamá de Octavio Ocaña reacciona a nuevo romance de Nerea Godínez (video)

-

La madre del famoso actor asesinado no reaccionó bien al nuevo romance de su exnuera.

EN CONTEXTO: Exprometida del fallecido Octavio Ocaña presenta a su nuevo novio

A finales de agosto, Nerea Godínez, la exprometida de Octavio Ocaña, fallecido en octubre de 2021, escandalizó las redes sociales tras presentar a su nueva pareja sentimental, Diego Alejandre.

Desde entonces, internautas y hasta los mismos familiares de "Benito Rivers" han demostrado no estar muy contentos con que Godínez haya decidido continuar con su vida sentimental.

Recientemente, la madre del actor mexicano finalmente rompió el silencio sobre el romance de quien fue su nuera durante varios meses y sus declaraciones sorprendieron a muchos.

Fue durante una entrevista con el medio TVNotas, donde Ana Lucía Ocaña declaró que Nerea "no guardó luto suficiente" al hombre con quien se iba a casar, ya que a los pocos meses se encontraba de fiesta como si nada.

"Ella tiene derecho a hacer su vida. Es una muchacha que no juzgo, ni critico. La apoyé. Ayudó mucho a mi hijo en cosas emocionales. Puede rehacer su vida. Desde la primera semana que mi hijo murió ella estaba de fiesta. Andaba en Jalisco, con amigas, alzaba su shot. ¡Eso no es guardar luto! Pero no tenemos derecho a juzgarla", declaró al medio.

La también madre de las gemelas Ana Leticia y Bertha Ocaña, aseguró que las intenciones de su exnuera siempre han sido robar cámara, recalcando que este no es el primer noviazgo que ella tiene desde que murió Octavio.

"Es falta de madurez. Ella siempre ha querido ¡robar cámara! Además, siento que Nerea no es estable en sus relaciones. Este no es el primer galán. Nosotros investigamos y ella andaba con uno y otro", aseguró.

Finalmente, Ana Lucía reveló que a los meses de la muerte de su hijo Nerea estaba en una plataforma para adultos compartiendo contenido íntimo, algo que considera inapropiado ya que su hijo "no merecía eso, merecía fidelidad". Por su parte, el portal Chicas Cosmo asegura que Nerea negó las acusaciones que dio su exsuegra.

Mira las declaraciones completas:

*Con información de TVNotas