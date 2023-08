¿Quién es el nuevo novio de la exprometida de Octavio Ocaña?

-

La prometida del fallecido actor Octavio Ocaña, Nerea Godínez, sorprendió al presentar en redes sociales a su nuevo amor. ¿Quién es Diego Alejandre?

"¿Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida? Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé desde el día uno, las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida, ¿quién las entiende?", respondió a los haters que la atacaron por afirmar que su duelo había durado poco (la muerte del famoso ocurrió en octubre de 2021).

Nerea publicó algunos momentos con su pareja y al parecer están muy enamorados.

¿Quién es Diego Alejandre?

No hay muchos datos acerca de él, pues no es una figura pública y sus redes sociales son privadas, pero al parecer se dedica al mundo de los negocios y es fanático de los deportes, en especial del fútbol y del fútbol americano, le gusta viajar a diferentes países, es muy cariñoso, atento y suele cocinar los platos favoritos de Nerea, además de consentirla con regalos.

La noticia de que Nerea Godínez comenzó un nuevo romance tras dos años luto al intérprete de Benito, en "Vecinos", no cayó en gracia a muchos que la atacaron sin medida.

"Dónde quedó el nunca te olvidaré Octavio", "Qué rápido olvidaste a Octavio, tanto que te amaban tus cuñadas y tus suegros; tanto que te defendían, se ve lo inmadura que eres, hubieras esperado un poquito para que no te vieras tan mal", "Qué triste tu cambio", "¿Y Octavio?", le escribieron.

Otros celebraron que sanó su corazón y continuó. "Ella ya guardó el luto qué tenía que guardar, conozco casos donde ni un día le guardan. Ella aprenderá a vivir con ese recuerdo bonito tanto de Octavio como de la familia. Déjenla en paz que haga lo que mejor le parece", "Falleció Octavio y es una lástima, ella está viva, joven, y sobre todo tiene derecho a todo, como todos, dejen de criticar, si no les gusta algo no lo vean, no la sigan", "Es joven y el dolor se lleva por dentro".

La trágica muerte de Octavio Ocaña:

El actor fue asesinado por uno de dos agentes municipales, Lopoldo "N" y Geradro "N" quienes lo detuvieron en un caso de brutalidad policial de las fuerzas de seguridad mexicanas según el medio "El País". Esto concluyó un peritaje independiente y autorizado por el abogado de la familia.

Según el peritaje: "El actor se tumbó boca abajo con la cabeza ladeada hacia la derecha sobre el asfalto. Entonces, una persona que se encontraba bipedestada a su izquierda a una distancia mayor a un metro realizó un disparo hacia la región craneal" del intérprete.

Los policías, siempre de acuerdo con el peritaje, volvieron a colocar el cuerpo 'aún con vida' de Ocaña en el asiento del conductor. En los videos presentados como pruebas se observa al actor moviendo su mano hacia la oreja derecha, cerca del lugar atravesado por la bala. La agonía del intérprete de "Vecinos", una popular serie de Televisa, se extendió rápidamente por los teléfonos móviles de medio México. Las imágenes mostraban un contraste macabro, en el que Ocaña se desangraba mientras los agentes entraban y salían del vehículo sin mover un dedo para socorrerlo. En su lugar, hablaban entre ellos y sacaban fotos al moribundo".

