Polémica mano de jugador del Inter que pudo ser el empate del Barcelona

Una mano del jugador del Inter, Denzel Dumfries, pudo ser el empate del Barcelona.

El Barcelona cayó ante el Inter de Milán con un gol de Hakan Calhanoglu, sin embargo el resultado pudo ser otro si se revisaba el VAR en los últimos minutos del partido en una jugada que ha generado polémica.

En el complemento del partido, el balón chocó en la mano de Denzel Dumfries y el juez no quiso revisar el VAR para cobrar un penal en el estadio San Siro.

La jugada se dio cuando Pedri metió un pase a las espaldas de los defensas, para Sergi Roberto, quien centró en primera. Ansu Fati fue a luchar el balón aéreo con Denzel Dumfries y la pelota chocó en la mano del defensor holandés.

Los jugadores 'azulgranas' reclamaron el penal, pero las acciones continuaron.

Increíble no pitar penalty. Increíble pic.twitter.com/UjFHslPFOO — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 4, 2022

El técnico Xavi Hernández, reclamó con señas la mano de Dumfries y se pronunció tras una nueva derrota en Champions League. "Estoy cabreado por la situación que nos tocó vivir. Es una injusticia, ya dije ayer que los árbitros tendrían que hablar porque no entiendo nada. A mí no me ha querido dar explicaciones al final del partido", declaró para las cámaras de Movistar Plus.