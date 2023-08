Marce Aguilar responde a los ataques en redes tras denunciar acoso

-

La conductora y locutora Marce Aguilar respondió a los ataques de los usuarios que minimizaron su denuncia de acoso.

OTRAS NOTICIAS: Las fuertes críticas que Marce Aguilar recibió tras denunciar el acoso

Aguilar, quien se hizo famosa en TikTok por sus curiosas historias, compartió el incómodo momento que vivió al ser acosada por parte de un adulto mayor, luego de haberle respondido de forma amable a un saludo, sin embargo varios seguidores, especialmente hombres, afirmaron que ella fue la culpable. La famosa no se quedó con los brazos cruzados y decidió acallar a quienes consideran a través del anonimato que las acciones de acoso son justificables.

Según su relato, luego de contestar el saludo a la persona, él se le acercó para pedirle su número telefónico, afirmando que seguramente "por la manera en que iba vestida, estaba acostumbrada a recibir este tipo de solicitudes", además de acercarse cada vez más a su espacio personal, "Si no estuviera toda esta gente aquí yo le estampo un beso", agregó el acosador quien era un hombre de 64 años.

"Me quedé congelada sin saber qué decirle realmente porque no hay absolutamente nadie más alrededor de nosotros y me vuelve a insistir si le puedo dar mi número y le digo: 'no gracias', todavía, le dije 'gracias', p... Marcela, ¿gracias qué, a lo que él me dice '¿por qué, tiene novio?', porque esa parece ser la única razón por la que una mujer puede negarse a dar su número de teléfono: tener novio", dijo a manera de ironía.

Varios seguidores reaccionaron a la publicación culpándola de lo ocurrido.

Con firmeza y de manera contundente

Tras la lluvia de críticas, la conductora respondió así:

#guatemala #viral #gt #trending #acoso #guatemalaviral #latina ♬ sonido original - Marce Aguilar @marceaguilar027 Respuesta a @efmr.25 el acoso NO tiene excusa ni justificación. Protejamos a nuestros niños y enseñémosles a defenderse #capcut