El nuevo proyecto televisivo y radial de Marcela Aguilar

La tiktoker y conductora guatemalteca Marcela Aguilar inició dos nuevos proyectos que la acercarán aún más a sus fans.

Marce, como la conocen en la entretenida plataforma especializada en videos, ha destacado en sus redes por su carisma, sus "story times" y por dar tips para descubrir lugares especializados en moda a precios accesibles, además de compartir divertidas anécdotas.

La famosa que también destacaba en el programa "Feed Latino" de Canal Antigua, recientemente dio una sorpresa celebrando su nuevo trabajo como conductora en el programa "El Termómetro" de Guatevisión, que se transmite de lunes a domingo de 4 a 5 de la tarde.

"Justo en un nuevo comienzo que me tiene muy feliz, nos vemos todos los días en El Termómetro", escribió en sus redes sociales, también contó su proceso de ingreso al nuevo programa en TikTok, compartiendo el lado humano de una producción televisiva.

"Estoy en el segmento de moda, mis videos paqueando valieron la pena", dijo entre risas a Soy502, "Me siento sumamente emocionada y agradecida, ha sido un año de mucho cambio y de mucho trabajo, me alegra poder demostrar que ser reales y orgánicos puede llevarnos muy lejos, agradezco muchísimo a toda la gente que me apoya y confía en mi trabajo", continuó.

La guatemalteca ha logrado el cariño del público al invitar a sus seguidores a los "get ready with me" (prepárate conmigo) donde elige atuendos para el gimnasio, la universidad o para el set de televisión.

Marce inició por primera vez su carrera como locutora en 94.9, en el programa mañanero llamado "Puro Show" que se escucha de lunes a viernes de 5:30 a 9 de la mañana, junto a Natalia Solares y Joshua Aldana. "Me invitaron a salir al aire en una ocasión y luego me dijeron que les había gustado mucho cómo me desenvolví, me llamaron para otra prueba y ya me quedé", contó.

