Marce Aguilar, la tiktoker guatemalteca que causa furor

La presentadora guatemalteca Marcela Aguilar causó furor en Tik Tok por su original contenido y poco a poco se ha ganado el corazón de los internautas.

Marce, como la conocen en la entretenida cuenta especializada de videos, destacó por su carisma, por sus "story times" y por dar tips de cómo descubrir lugares especializados en moda accesible.

Sus bailes son muy populares, además de sus divertidas anécdotas como presentadora.

(Foto: Oficial)

Aguilar también invita a sus seguidores a los "get ready with me" (prepárate conmigo) donde elige atuendos para distintas ocasiones como el gimnasio, la universidad o para el set de televisión.

Es conductora del programa de entrevistas, música y tendencias "Feed Latino", que se transmite por Canal Antigua. En el show realiza dinámicas, comparte tópicos relacionados con redes sociales y hace entrevistas a los artistas del momento.

)Foto: Instagram)

Trabaja como actriz de doblaje para películas y dibujos animados, esto gracias a su experiencia en el mundo del teatro y la televisión.

MIRA LOS TIK TOKS:

