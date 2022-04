Esto dice el académico que descubrió plagio en tesis de Consuelo Porras y Dina Ochoa

Consuelo Porras y Dina Ochoa quedaron expuestas mediáticamente por la denuncia de Marco Fonseca, debido a que las tesis de ambas tendrían fragmentos plagiados.

El académico guatemalteco, Marco Fonseca residente en Canadá, habló con Soy502 acerca de los análisis realizados a las tesis de ambas funcionarias, los cuales revelaron el uso del copy-paste.

Consideró que el plagio de trabajos académicos en Guatemala "es parte orgánica de la educación superior y ello demuestra la profunda crisis en la que se encuentra la educación universitaria en el país", indicó, como respuesta a las preguntas de este medio.

“ Estamos hablando de una cultura del chanchuy, una cultura de la deshonestidad, una cultura del fraude académico que está totalmente generalizada ” Marco Fonseca , académico que denunció el plagio de tesis

Agregó que en el "régimen restaurador (de la corrupción) de Giammattei, (esta práctica) incluso parece ser un requisito de admisión al servicio público".

Ejemplificó este hecho con lo que sucede en la Comisión de Postulación para Fiscal General, pues la calidad académica de los postulantes que serán integrados a la nómina es "bajísima y cuestionable".

"Es absolutamente claro que un régimen construido con base en las infamias y la corrupción no puede darle la jefactura del MP a una persona realmente pensante y con integridad ética y política", opinó Marco Fonseca.

El académico dijo que seguirá haciendo investigaciones críticas sobre el trabajo académico de gente que sirve en el ámbito público. "Es nuestra obligación como ciudadanos, dentro o fuera de Guatemala, demandar transparencia, honestidad y rendimiento de cuentas. Tal y como lo han hecho los fiscales honestos que hoy se encuentran en el exilio o en el calabozo", expresó.

¿Cómo comenzó?

Marco Fonseca habló sobre la motivación de los análisis que publica, tanto en redes sociales, como en su blog #RefundaciónYa.

Primero fue la tesis doctoral de la Fiscal General Consuelo Porras y recientemente la tesis de maestría de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) Dina Ochoa.

Respecto a la tesis de Porras, recordó que en julio de 2021 decidió leer el Curriculum Vitae (CV) de Consuelo Porras. "Eso me llevó a buscar su alma mater y su tesis, para leerla. No tenía la menor idea de lo que iba a encontrar. Pero tan pronto como empecé a leerla me di cuenta que algo no estaba bien", aseguró.

Afirma que tiene experiencia docente evaluando trabajos académicos "y por desgracia, detectando deshonestidad académica".

Esa práctica, según indica, lo llevó a considerar "que en el caso de la tesis de Porras, había algo chueco".

Al respecto del plagio Consuelo Porras, la Universidad Mariano Gálvez se pronunció indicando que se cumplió con el procedimiento.

Porras presentó el título académico en su postulación en la que busca ser reelecta como jefa del MP. Hasta antes del 7 de abril, ninguna persona había presentado denuncia penal en el Ministerio Público, por lo que esa institución no investigó el plagio.

La tesis de Dina Ochoa

El caso de Dina Ochoa surgió "porque ella acaba de asumir de nuevo como Presidenta de la CC", afirma Marco Fonseca.

El catedrático indica que cuando supo del nuevo cargo, buscó la hoja de vida "para verificar sus grados académicos".

Buscó la tesis doctoral de Dina Ochoa, pero la universidad "lo ha hecho inaccesible", así que hizo el análisis de la tesis de maestría en Derecho de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia, según contó a Soy502.

Al empezar a leer la tesis, notó que "grandes porciones del Capítulo I fueron copiadas, incluyendo las referencias, tomadas de la tesis de licenciatura de Tanya Elizabeth Fernández Batres (URL 2014)".

“ Una lectura más detallada reveló también que hay muchos pasajes copiados literalmente de la tesis de licenciatura en Derecho de Andrea Emperatriz Porras Santos titulada Aplicación del criterio de oportunidad en adolescentes en conflicto con la ley (USAC, 2006) ” Marco Fonseca , académico que denunció el plagio de tesis

El análisis realizado por Marco Fonseca ha determinado que fragmentos de tres tesis habrían sido plagiados.

Las tesis de donde se habrían sustraído los párrafos son de Tanya Fernández, Andrea Porras Santos y Daniela Godínez. Soy502 logró comunicación con la abogada Fernández, pero declinó a ser entrevistada y emitir alguna postura respecto a los señalamientos públicos que hace Fonseca.

Dina Ochoa ofreció responder a las preguntas de Soy502, sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se logró la comunicación.

Marco Fonseca asegura que su rol "si tiene alguno, es académico".

"Aunque también, claro, parte de una crítica a funcionarios del actual régimen político en Guatemala cuyo proyecto es restaurar la corrupción, la cooptación y la impunidad a los niveles que existían en Guatemala previo a 2015 y antes de las escandalosas revelaciones que hizo la CICIG y la antigua FECI", indicó.

Cerró diciendo "creo que para esta generación de políticos y supuestos académicos no hay peor enemigo que la transparencia y la rendición de cuentas".