Marco Pappa: "Experimenté cosas malas en prisión, que me las voy a reservar"

-

El exfutbolista guatemalteco Marco Pappa habló sobre su tiempo en prisión, donde pasó un año y ocho meses.

Luego de haber pasado un año y ocho meses en prisión, el exfutbolista guatemalteco Marco Pablo Pappa habló sobre su tiempo en la cárcel, por violencia contra la mujer.

"Estar en cautiverio fue un castigo, y definitivamente experimenté muchas cosas malas, pero mejor me las reservo. Hay muchos códigos adentro que hay que respetarlos", aseguró el exjugador.

Las declaraciones se dieron en una entrevista con Gabriel Tiul Valenzuela, un guatemalteco que se autodenomina un creador de contenido sobre deportes y sobre equipo audiovisual.

"No todos tienen la dicha de ir y aprender de esa escuela, pero mejor que ni la vayan a conocer, ya que las lecciones de la vida son bien fuertes", comentó el exseleccionado nacional.

En agosto de 2022, la Sala Segunda de Apelaciones de Feminicidio redujo la sentencia de 5 años de prisión por violencia contra la mujer en su manifestación física y ordenaron su liberación inmediata.

"La prisión es un mundo que te deja muy marcado, especialmente por la soledad. Si uno cree que hay injusticias afuera, adentro se ven cosas más injustas", declaró el exlegionario.

Marco Pappa enfrentó tres procesos penales por violencia contra la mujer, luego que su expareja Andrea Aparicio denunciara en su contra, luego de grabarlo en aparente estado de ebriedad.

"La fama me colocó en una burbuja demasiado grande, que luego me serviría, ya que yo necesitaba tener ese tiempo a solas para conocerme, porque no me conocía", concluyó el exvolante.