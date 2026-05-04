Balacera en zona 16 capitalina deja a una persona fallecida y un herido

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El incidente complica la movilidad hacia la zona 16 mientras las autoridades investigan el hecho.

Una balacera se produjo la tarde del 3 de mayo a inmediaciones de Vista Hermosa IV, en la zona 16.

En el lugar se reportó el hallazgo de una persona que quedó tendida sin vida sobre la cinta asfáltica. Otra persona fue traslada hacia un hospital.

Amílcar Montejo, de la Policía Municipal de Tránsito, indicó que se localizó a un hombre fallecido por impacto de arma de fuego en la Diagonal 45, 10-51 Vista Hermosa IV zona 16.

Además, dos personas más fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Ante este hecho, la Policía Nacional Civil mantiene cierre de dos carriles mientras se realizan las diligencias correspondientes y resguardo de la escena.

¿Qué pasó?

Según versiones preliminares, dos hombres habrían intentado despojar de sus pertenencias a un conductor, quien portaba un arma de fuego.

Uno de los supuestos asaltantes quedó tendido sobre la cinta asfáltica.

Al verse en peligro, desenfundó el arma y comenzó el intercambio de disparos.

Se espera que las autoridades esclarezcan la situación, mientras el tránsito en el lugar se ve afectado por el acordonamiento del área para recabar indicios que alimenten la carpeta de investigación.