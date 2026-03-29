¡En español! Papa León XIV saluda a guatemalteca en Mónaco (video)

Video muestra saludo del Papa León XIV a guatemalteca en Mónaco.
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Comenzó a circular en redes sociales un momento breve, pero significativo, entre el Papa León XIV y una guatemalteca durante su visita a Mónaco.
En el video, difundido por la página ACI Prensa, se observa el instante en que el pontífice se acerca a la mujer y cambia del francés al español para saludarla. "¿Usted de dónde es? -de Guatemala. ¡Guatemala!, mucho gusto" se escucha, mientras ambos se estrechan la mano.
Guatemaltecos expresaron dicha por este saludo; mientras que algunos usuarios peruanos señalaron que el Papa pudo haber asociado el acento con Perú, país con el que mantiene vínculos tras haberse nacionalizado, pese a ser originario de París.