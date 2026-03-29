Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡En español! Papa León XIV saluda a guatemalteca en Mónaco (video)

  • Por Susana Manai
28 de marzo de 2026, 19:42
El gesto generó reacciones en redes sociales. (Imagen: captura de pantalla)

El gesto generó reacciones en redes sociales. (Imagen: captura de pantalla)

Video muestra saludo del Papa León XIV a guatemalteca en Mónaco.

TE PUEDE INTERESAR: Léon XIV apoya un texto del papa Francisco sobre divorciados que vuelven a casarse 

Comenzó a circular en redes sociales un momento breve, pero significativo, entre el Papa León XIV y una guatemalteca durante su visita a Mónaco

En el video, difundido por la página ACI Prensa, se observa el instante en que el pontífice se acerca a la mujer y cambia del francés al español para saludarla. "¿Usted de dónde es? -de Guatemala. ¡Guatemala!, mucho gusto" se escucha, mientras ambos se estrechan la mano.

Guatemaltecos expresaron dicha por este saludo; mientras que algunos usuarios peruanos señalaron que el Papa pudo haber asociado el acento con Perú, país con el que mantiene vínculos tras haberse nacionalizado, pese a ser originario de París.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar