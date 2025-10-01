María y José: los nombres más comunes en Guatemala, según Renap

-

Uno de cada 10 guatemaltecos tiene uno de estos nombres en el top 10 del Registro Civil.

La elección del nombre es una de las primeras decisiones que toman los padres con la llegada de los hijos.

En Guatemala la tradición sigue marcando tendencia cuando se trata de nombrar a los nuevos miembros de familia, ya que según la información oficial del Registro Nacional de las Personas (Renap) María y José encabezan la lista de los nombres más utilizados por los padres.

Según los datos del Registro Civil del Renap en el caso del nombre María/Maria ha sido utilizado para nombrar a 863,932 niñas.

Al menos 9 de cada 100 mujeres en el país fueron nombradas como María. (Foto: Archivo / Soy502)

En las estimaciones del Censo 2018 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en este 2025 en el país hay 9.1 millones (9,186,596) mujeres con ese nombre, lo que se traduce que 9.40% de la población femenina de Guatemala.

Según el Diccionario de los Nombres, María es de origen hebreo y tiene varios significados, entre los que destacan "la estrella", "la elegida" o "la señora". Además, en la biblia María era el nombre de la madre de Jesús.

En el caso de los niños, el nombre más recurrente es José, ya que según la información del Registro Civil del Renap, 501,827 niños han sido llamados así.

Al hacer la comparación con los datos del Censo 2018, se revela que este nombre lo lleva el 5.64% de los hombres del país, pues actualmente 8.8 millones (8,893,214) personas conforman la población masculina.

El mismo diccionario precisa que José también es de origen hebrero y significa "aquel a quien Dios ayuda". Si bien en la Biblia se mencionan a varios personajes con ese nombre, también lo llevó el padre de Jesús.

Los datos reflejan la preferencia histórica y una fuerte influencia cultural de estos nombres, los cuales están vinculados directamente a figuras centrales de la fe católica, ya que en 2019 Soy502 publicó un top con los nombres más usados en el país y tanto María como José ya ocupaban los primeros lugares.

En nombre más utilizado para los hombre en el país es José. (Foto: Archivo / Soy502)

Los más usados

Renap también compartió los listados de los cinco nombres más utilizados para las niñas y niños a nivel nacional.

En el caso de las niñas, el segundo lugar lo ocupa Ana, con 253,250 registros; el tercero es Juana, 207,201; cuarto, Rosa con 140,124 registros y Marta en el quinto lugar, con 106,103.

Mientras que el segundo puesto entre los varones es para Juan, con 405,431 registros; el tercero es para Carlos, 279,776; cuarto Luis, 253,845, y quinto Pedro, 159,589.

Un dato curioso es que sumando la cantidad inscrita de personas con los 10 nombres más comunes del país se obtiene la cifra de 3.1 millones (3,171,078), lo que significa que con esos nombres se nombró al 17.53% del total de habitantes del país, que es de 18,079,810, según los datos del Censo 2018.

Eso significa que de cada al menos 1 de cada 10 personas en el país tiene cualquiera de esos nombres.