Gobernación anuncia contratación de más guardias del Sistema Penitenciario

-

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció que contratarán a una nueva guardia penitenciaria.

Te interesa: Falta más de un mes para terminar el remozamiento de la cárcel Renovación I

Ante la crisis que enfrenta el Sistema Penitenciario por fugas, ingreso de ilícitos y motines, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que contratarán a una nueva guardia penitenciaria.

Aseguró que la convocatoria saldrá próximamente para la contratación de unos 600 agentes, quienes estarían a cargo de las nuevas cárceles.

"Estamos por hacer una convocatoria para conformar una nueva guardia penitenciaria que cumpla con las condiciones de entrenamiento, jerarquización y motivación para que no se vean involucrados en actos de corrupción. Esa es la realidad y lo que hay hoy en el país y es a lo que nos tenemos que enfrentar y a lo que tenemos que combatir", dijo.

Ministro de Gobernación anuncia convocatoria para nueva guardia penitenciaria.



Video: cortesía pic.twitter.com/2AXDV1h06X — Dulce Rivera (@drivera_soy502) February 10, 2026

"Este es un tema heredado, no surgió en este gobierno,", explicó el funcionario y expuso que pese a ser histórico al que le ponen atención y que están combatiendo, esto por medio de acciones como cambios en la cúpula del sistema penitenciario y de todos los directores de los centros.

También especificó que se rotó la guardia penitenciaria y se han implementado constantes requisas en los centros penales en los cuales se tiene conocimiento de que se produce la mayoría de llamadas extorsivas hacia la población.

"Estamos en ese camino, lo que pasa es que no podemos ignorar la realidad: que el sistema penitenciario es una institución que ha estado siendo permeada por la corrupción, no de ahorita, desde hace mucho tiempo y estamos en esos pasos que nos llevan a atacar este problema", concluyó.