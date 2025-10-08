María Marta Castañeda ligada a proceso por asesinato

-

Tras varios días de audiencia, el Juzgado de Mayor Riesgo A, ligó a proceso penal a María Marta Castañeda y cuatro personas más por varios delitos.

Cinco integrantes de una estructura criminal acusada de dedicarse a cometer asesinatos quedaron ligados a proceso penal, según resolvió el Juzgado de Mayor Riesgo "A".

Entre estas personas se encuentra María Marta Castañeda, esposa de Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo" y líder del Barrio 18.

Según informó la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, Castañeda fue ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Al igual que Melvin S. Mientras, Daniel C., Walfred L. y Jairon M. por el delito de asociación ilícita.

Castañeda y Melvin S. fueron enviados a prisión preventiva.

2025: 281 días de trabajo fuerte y firme



MP logra que cinco personas sean ligadas a proceso y enviadas a prisión preventiva ✅



La Fiscalía contra el Delito de Extorsión logró acreditar ante el Juzgado de Primera Instancia Penal para Conocer Casos de Mayor Riesgo, Grupo “A”,… pic.twitter.com/GZeg3GXFFh — MP de Guatemala (@MPguatemala) October 8, 2025

El caso se encuentra bajo reserva, aunque se conoce que entre la acusación está el ataque cometido en contra de la fiscal Miriam Reguero en marzo de 2024.

Castañeda fue detenida el pasado 27 de agosto pasado.