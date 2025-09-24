María Mérida, campeona centroamericana U11 de tenis de mesa

La mazateca María Mérida brilla en torneos internacionales y se proyecta como promesa del tenis de mesa en Guatemala.
Con tan solo 11 años, la mazateca María Mérida brilló con luz propia en los recientes Juegos Centroamericanos de Tenis de Mesa, categoría U-11 y U-13, realizados en Belice, al coronarse campeona centroamericana en la modalidad individual y conquistar cuatro medallas.
Su hazaña incluyó la medalla de oro individual, dos bronces y una plata, lo que la convirtió en la atleta más destacada del torneo.
"Es alegre ganar una final en Juegos Centroamericanos y me llenó de satisfacción, traerme esta medalla de oro. Fue una final muy fuerte, porque nunca se había llegado a tantos puntos, pero al final pude ganar 3-2", expresó emocionada la joven tenista.
Las primeras preseas que obtuvo fueron dos bronces, en las modalidades de dobles y dobles mixtos.
Posteriormente, se adjudicó la plata en la competencia por equipos y cerró con broche de oro al ganar la final individual.
Tras el éxito en el torneo centroamericano, María empezó su preparación para el Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, celebrado a inicios de septiembre en La Antigua Guatemala, donde logró una medalla de bronce en la modalidad de dobles femenino, categoría U11, junto a su compañera Sofía Mejía.
A su corta edad demuestra una madurez y determinación dignas de una campeona en la disciplina que comenzó a practicar desde hace cuatro años.