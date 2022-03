El día que María Micheo fue reportada como "desaparecida" en Miami

La boxeadora guatemalteca recordó cuando era seleccionada de karate y se perdió durante en un evento en Estados Unidos.

María Micheo hizo un repaso de su trayectoria como deportista, desde sus inicios en las artes marciales, su paso por el karate y su llegada al boxeo, durante una entrevista.

La pugilista recordó una de sus anécdotas que, tras varios años de ocurrida, le provoca risa, pero en aquella ocasión sintió temor.

“La primera vez que fui a Estados Unidos, íbamos tres seleccionados y los entradores que eran cubanos. Para ahorrarnos un poco de los viáticos nos quedamos en la casa de un primo de uno de los entrenadores. El último día que estábamos en Miami, yo me desperté temprano para ir a correr. Cuando salí vi un carro y una fuente que eran mis referencias para regresar a la casa”, cuenta entre risas.

Tras correr cinco kilómetros y notar que había varias fuentes similares a su referencia, María decidió regresar a casa, pero no lograba dar con el lugar y siguió corriendo por varios kilómetros más hasta que llegó a un barrio considerado en el área como poco segura.

“Creo que había corrido 40 kilómetros hasta que llegué a ese lugar. Un hombre me preguntó qué me había pasado y le conté. Me llevó a buscar la casa, pero como no recordaba ni el número, no sabía a dónde ir. Luego me encontré con una policía que era venezolana y ella también me llevó a buscar la casa”, detalla.

La preocupación de María era que su vuelo salía a las cuatro de la tarde y ya llevaba varias horas perdida hasta que llegó la hora del almuerzo.

“Ella me dijo que tenía hambre y pasamos a un centro comercial por comida. Un minuto había pasado cuando ella regresó a decirme que había recibido una alerta de una mujer desaparecida, era era yo. Estábamos a media cuadra de la casa donde nos habíamos quedado. Ya no me dio tiempo de cambiarme y así en ropa deportiva solo fui por mis maletas y nos fuimos al aeropuerto para tomar el vuelo”, concluyó.