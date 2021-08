Maribel Guardia preocupada por la salud de Vicente Fernández (video)

La actriz de 62 años se mostró conmocionada ante la crisis de Vicente Fernández, pues reveló que tiene una estrecha relación con él.

Desde que se dio a conocer que Vicente Fernández se encontraba hospitalizado luego de sufrir un trágico accidente, miles de fanáticos y personalidades del espectáculo han mostrado su preocupación.

Tal es el caso de Maribel Guardia, quien dio a conocer a través a diferentes medios su sentir por la situación de salud que atraviesa el intérprete de "Lástima que seas ajena".

Ante las interrogantes de los periodistas, la actriz dejó entre ver su intranquilidad y aseguró que en el momento que se enteró de la tragedia contactó a uno de los hijos de Vicente Fernández para saber su cuadro clínico.

"Me impacté mucho porque me enteré en la madrugada y a esa hora le escribí a su hijo, que amablemente me contestó y me dijo que no me preocupara, que todo estaba saliendo bien y eso me dejó tranquila, no me dio lujo de detalles", contó.

El estrecho vínculo de Maribel Guardia y Vicente Fernández

Asimismo, resaltó lo mismo que han dicho los familiares de Vicente mediante comunicados, que se encuentra en cuidados intensivos, pero estable.

“Sí está delicado porque es una información que le dieron a todo el público, pero hay que apostar que se va a recuperar, seguramente va a ser lento, pero yo tengo mucha fe de que es un hombre tan fuerte y con unas ganas tan fuertes de vivir”, expresó.

Maribel también confesó que tiene una buena relación con el "Charro de Huentitán", pues compartió muchas producciones e historias con él que fueron los inicios de su carrera, por lo que además del cariño se siente muy agradecida.

"Compartí muchas cosas a veces. Cuando le habían secuestrado a su hijo un día que estaba cantando, lo deprimido y lo triste que estaba, el parteaguas que fue en su vida, pero es un hombre admirable en toda la extensión de la palabra, como artista, como compañero, yo le debo mucho mi carrera", enfatizó la actriz.

Su salud no mejora

La mañana de este 11 de agosto a través de la cuenta de Instagram de Vicente Fernández, se compartió un nuevo comunicado en donde dieron a conocer el avance de la salud del cantante.

De acuerdo con el informe se encuentra estable, pese a ello continúa respirando con máquinas de ventilación.

Se espera que durante los próximos días se muestre una evolución favorable, además de que tendrá que asistir a rehabilitación.

