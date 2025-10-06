Marva Weatherborn, la primera afrodescendiente en ser Miss Guatemala

-

Originaria de Puerto Barrios, Marva Weatherborn marcó historia en Miss Guatemala 2004 y sigue siendo ejemplo de liderazgo femenino.

Durante la elección de Miss Guatemala 2004, el público estuvo al tanto de quién sería nombrada como la sucesora de Florecita Cobián.

Muchos se sorprendieron cuando la elección recayó en Marva Cecilia Weatherborn Serrano, originaria de Puerto Barrios y descendiente de jamaiquinos por parte de padre.

Ha destacado en el mundo del modelaje, belleza y se ha involucrado en causas de justicia social. (Foto: FB Marva Cecilia Weatherborn)

Así, Marva Weatherborn se convirtió en la primera afrodescendiente en ostentar el principal título de belleza concedido en el país.

Poco después, mostró su encanto durante la elección de Miss Universo celebrada en Quito, la capital de Ecuador, el 1 de junio de ese mismo año.

Representó a Guatemala en el certamen de Miss Universo celebrado el 1 de junio de 2004 en Quito, capital de Ecuador. (Foto: FB Bellezas de Guatemala)

En aquel entonces ya mostraba la proyección que la llevó años después a promover los derechos de la mujer e impulsar el cuidado del medio ambiente.

"Aunque digan que somos el sexo débil, estamos demostrando que las mujeres luchamos por nuestros ideales", expresó Marva en declaraciones reproducidas por el periódico ecuatoriano El Universo.

Su labor le permitió conocer a líderes como el recordado expresidente uruguayo José Mujica. (Foto: FB Marva Cecilia Weatherborn)

La soberana, nacida el 2 de junio de 1983, añadió que "los hombres deben despojarse de conductas pasadas como el machismo y demostrar que pueden ser caballeros y dulces".

Concluido su reinado, Marva completó su formación en Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales.

Llegó a incursionar en el cine nacional, en películas como El regreso de Lencho (2010) y El capitán Orellana y la aldea endemoniada (2012). Actualmente, labora para la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos.