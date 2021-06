Fútbol mexicano: Marvin Ceballos vuelve a los Leones Negros

El equipo mexicano de la Universidad de Guadalajara, Leones Negros, anunció este día por medio de un comunicado el regreso del guatemalteco Marvin Ceballos al club.

Mediante el comunicado, el club mencionó los momentos difíciles por los que atravesó el equipo durante el torneo pasado y los cambios en las reglas de juego al que tuvieron que adaptarse, "aceptamos el reto de reconstruir las bases de nuestro proyecto deportivo" añadieron.

Damos inicio a la temporada 21-22.



LEONES NEGROS... El fútbol es de la gente. pic.twitter.com/GQtbyEOWYK — Leones Negros UdeG (@LeonesNegrosCF) June 7, 2021

Ceballos dejó el equipo mexicano en junio del año 2020, posterior a eso, regresó a Guatemala para integrarse de nuevo al equipo de Guastatoya, en agosto del mismo año, para disputar el Torneo Apertura 2020, en el que se coronó campeón con los pecho amarillo.

¿Por qué dejo de jugar con los Leones Negros?

La federación mexicana eliminó la liga de ascenso y descensos en el año 2020, lo cual dio paso a ser a ser una liga de desarrollo para formar jugadores, formato que eliminó la competitividad de bajar o subir de la liga mayor.

Ante lo ocurrido, los Leones Negros decidieron despedirse de varios jugadores, en los que estuvo incluido Ceballos. Cabe resaltar que los Leones son un equipo subsidiado por la Universidad de Guadalajara.

Varios aficionados no estuvieron de acuerdo a la salida y entre palabras de aliento resaltaban que su salida no fue deportiva, si no una decisión obligada.

Marvin Ceballos en México: