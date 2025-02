-

Marvin, el piloto que se salvó del accidente ocurrido en la calzada La Paz, el pasado lunes.

Marvin Ixpatá Barrera es un joven conductor que se salvó de morir en el accidente de tránsito ocurrido en la calzada La Paz, la madrugada del recién pasado 10 de febrero.

Según narró este martes, a él era quien le correspondía el turno y habitualmente era él quien manejaba el autobús de los Transportes Tineca de las 03:20 horas.

En medio de lágrimas, Marvin, también conocido como "Mechito", dijo: "Es un dolor grande, para mí no fue fácil, porque yo cargaba ese turno. A Dios gracias, él sabe que es lo que tiene para uno".

Marvin afirmó que ese bus era el que le iban a dar, "lastimosamente no me lo dieron, porque para mí era. Mucha gente de aquí del pueblo, de donde yo vivo y de Palencia me llamó para ver si yo era el que había sido", puntualizó.

También recordó que las personas que abordaban habitualmente el autobús a esa hora, eran pasajeros conocidos y que se encuentra muy dolido por lo ocurrido en el percance vial.

También dijo que el turno no se lo dieron a él, porque habían habilitado otro bus y que ese era el que estaba conduciendo. "Me lo quitaron porque me pusieron a hacer otro turno que ya teníamos, pero por otro bus que sacaron", explicó.

Marvin compartió su testimonio con el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien visitó a las familias afectadas por el accidente en la calzada La Paz, en Santo Domingo Los Ocotes, El Progreso.

Marvin Ixpatá era el conductor al que le correspondía manejar el bus que se accidentó en la calzada La Paz. (Foto: Diario de Centro América)

El accidente y los más de 50 fallecidos

A eso de las 04:20 de la madrugada del pasado 10 de febrero, el autobús de los Transportes Tineca colisionó con dos vehículos y cayó a lo profundo de un barranco que se ubica en la calzada La Paz, a un costado del cementerio Las Buganvillias, en la zona 6 capitalina.

Los datos preliminares dan cuenta que 54 personas murieron en el percance vial y que 10 más fueron trasladadas hacia los hospitales. Los fallecidos ya fueron identificados por el Inacif:

David Nataniel Dávila López Eswin Rodolfo Larios Héctor Rafael Monroy Castillo Adelaido Alistún Hernández Eulalio Colorado Cobox Mario Enrique Laínez Candelaria Gómez Ramírez José Alberto Lemus Díaz Alba Roselia Hernández González Jeaneth Alejandra Montoya Catalán Socorro Danilo Monzón Carlos Efraín Monroy Mayén Rafale López Aguilar Selvin Abraham Picón Ramos José Luis Roldán García Margarito Marroquín Ortíz Rafael Armando Barrientos Corzo Emiliano Pérez Canté José Ramón González García Hilario Esteban Aguilar Cipriano Jaime Rocael Güigüi Vásquez Catalina Noemí Pérez Molina Edna Mariela Ramírez Barta Aracelly Tello Santiago Fernando Batín Ramos Christopher Angelito Foronda López Heber Antonio Guzmán Rivas Consuelo de los Ángeles Mayén Cruz Bernabé Lorenzo García López Tomasa García Vega Juan Alfredo Enriquez Reyes Alfredo Canté Reyes Jorge Estuardo Equibach Prado Celestino Quiñónez Tobar Lucía Gómez Canté Santos Aureliano Ortíz Monroy Marvin Alexander Pop Chiquín Manuel de Jesús Aroche Revolorio Billy Aníbal Foronda Azañón Manuel Tzib Julio César Arrivillaga Rubén Augusto Rivera Teo Ludvin Zharay Pivaral Arteaga Hugo Napoleón Martínez Agustín Ana Ruth Tum Morales Germán Hernández Hernández José María Ochoa Cano Angie Nathaly Arreaga Ramírez Roi Jefren de Jesús Arreaga Ramírez Cist Engel Stivie Arreaga Ramírez Delfina del Rosario Rodríguez Salazar Ileana Karina Monzón Canuz Telma Paola Ventura Lucas Gloria Cristina Lucas Franco de Ventura

