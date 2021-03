Semana Santa: ¿Cuántas personas han llegado a Puerto de San José?

Pese a que Guatemala atraviesa una tercera ola de Covid-19 que ha abarrotado los hospitales, en las últimas tres semanas más de 20 mil personas han visitado la playa ubicada en el puerto de San José, Escuintla y se prevé que durante el descanso de Semana Santa lleguen más.

"Gracias a Dios hemos tenido bastante afluencia", dijo entusiasmado el alcalde de San José, Marco Vinicio Najarro, quien aseguró que no pueden restringir el ingreso a las playas, porque no existe ninguna restricción y "no se puede limitar la libre locomoción de las personas".

En efecto, las autoridades de Gobierno y el Ministerio de Salud no restringieron la movilidad, se han limitado a invitar a las personas a disfrutar del descanso con responsabilidad, respetando las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla y el aforo.

Según Najarro, desde el Lunes Santo a este Miércoles Santo 31 de marzo, se ha tenido una afluencia de unas mil personas en la playa y se reparten "panfletos" con información para que respeten los aforos y eviten los contagios de Covid-19.

Sin embargo, reconoció que "es imposible establecer un límite de visitantes", debido a que existe "libre locomoción" y "no se tiene ninguna restricción".

"Ahorita estamos en Alerta Amarilla (según el Semáforo de Covid-19) eso permite que los comercios puedan tener una ocupación del 75%. Es decir, si un restaurante tiene cupo para 100 personas, sólo puede haber 75", dijo.

Las medidas no son drásticas para las personas que incumplan los aforos. Narrajo explicó que los comercios, restaurantes u hoteles, primero reciben una sanción verbal, si continúan con la infracción, se les pasa un escrito; y si insiste, pues "se procede a hablar con ellos para llegar a un acuerdo", detalló.

Aún así, se instalaron brigadas de paracaidistas, de la base naval, de la Policía Nacional Civil, policías municipales y de turismo, todos para crear conciencia entre la población que visite las playas.

Al final de la Semana Santa, la Municipalidad, con el apoyo del Centro de Salud, realizará hisopados masivos para los vendedores, restaurantes, hoteles y demás comercios, con el propósito de identificar posibles contagios de Covid-19.