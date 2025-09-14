Matthew Anderson se une a la celebración de las antorchas en Guatemala

-

Matthew Anderson, quien se hizo popular por su enfrentamiento en Chivarreto, se unió a la celebración de independencia como parte de la caminata con antorchas.

El canadiense originario de Vancouver compartió un video en el que se une a los estudiantes de diversos centros educativos de la república, para llevar una antorcha como símbolo del fuego de la libertad.

"Qué divertido participar", escribió mientras se mostró en diversos puntos del país, entre ellos Antigua Guatemala, exactamente en el Cerro de la Cruz.

Un canadiense en Guatemala

Matt trabaja en una academia de idiomas enseñando inglés, llamada "Chapín 2 English", ubicada en San Vicente Pacaya, así se dio cuenta que la enseñanza era su llamado.

"Desde Canadá también enseño inglés en línea, sin embargo completamente diferente, es mejor tener contacto con las personas, y aprender uno del otro", expresó a Soy502 en su momento.

Matt es cada día más guatemalteco y cada vez más elige quedarse en el país en lugar de regresar al norte.

Acerca de su visita al país

Su primera vez en el país fue en 2019 a la edad de 21 años, junto a un grupo de maestros de español, "aprendí el idioma y viví con una familia de Xela por un mes", contó, luego volvió a venir en 2020, justo antes de pandemia, contando que se fue justo a tiempo, pues cerraron el país a los días que salió.

