Los jóvenes entran en acción en el Campeonato Nacional de Golf

El LXXIII Campeonato Nacional de Golf continúa su desarrollo, y este jueves entran en acción los niños y adolescentes, en el campo de Hacienda Nueva Country Club, San José Pinula. Algunas categorías jugarán 9 hoyos, y otras disputarán los 18, que consta la ronda total del recorrido, el cual es par 72.
Las divisiones que empezarán a jugar este jueves son: 13 a 14 años, y 15 a 18 años. La participación de esas categorías será de cuatro días; y así finalizar el domingo próximo. Ellos recorrerán los 18 hoyos del campo, al igual que el grupo integrado por jugadores entre 11 y12 años (solo jugarán tres días).
Los niños de 0 a 6 años, 7 a 8 años, y 9 a 10 años, solo disputarán nueve hoyos por jornada, e iniciarán el próximo viernes, para finalizar también el domingo. Este grupo solo tendrá tres días de competencia.
Entre los jugadores que son llamados a ser protagonistas, se encuentran golfistas como: Sara Castillo, y Julio Penagos (13 – 14 años), Matías Calderón, Alex Rubín y Fernando Castillo (15 – 18 años), entre otros participantes.
Con estas categorías el LXXIII Campeonato Nacional de Golf llegará a su final, a la espera del próximo año, cuando el máximo evento del golf guatemalteco se realice en Club Campestres San Isidro, Santa Rosita, zona 16.