Mbappé y Bellingham tratan sus lesiones fuera de Madrid



Los jugadores del Real Madrid, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, continúan con sus respectivos procesos de recuperación fuera de España. El delantero francés y el centrocampista inglés han viajado a sus países de origen para tratar sus dolencias, siempre bajo el seguimiento del cuerpo médico del club blanco.

Mbappé arrastra un esguince en la rodilla izquierda, tal y como confirmó el parte médico difundido el lunes. El atacante optó por consultar a especialistas fuera del país con el objetivo de contrastar el diagnóstico inicial. La lesión se produjo el pasado 7 de diciembre, durante un partido de Liga frente al Celta de Vigo disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Desde aquel encuentro, el conjunto madrileño ha jugado 18 compromisos oficiales, de los cuales el francés pudo participar en 12.

Aunque todavía no hay una fecha concreta para su regreso, el gran reto marcado en el calendario es la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City, cuya ida está prevista para el 11 de marzo y la vuelta para el día 17.

En cuanto a Bellingham, permanece en Londres junto a Nico Mihic, responsable de los servicios médicos del club, con la intención de recabar una segunda opinión especializada. El internacional inglés sufre una rotura en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, una lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante más de un mes.