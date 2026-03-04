Barcelona confirma regreso de "Lewy" y las lesiones de Balde y Kounde

El FC Barcelona afrontará varias semanas con bajas importantes en defensa. Los laterales Alejandro Balde y Jules Kounde estarán alrededor de un mes fuera de competición tras lesionarse en el bíceps femoral durante el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.
En el caso de Balde, las pruebas médicas realizadas este miércoles confirmaron una lesión en la parte distal del bíceps femoral de la pierna izquierda. El tiempo estimado de recuperación es de unas cuatro semanas.
Por su parte, Kounde presenta una dolencia en el tercio medio del mismo músculo y también en la pierna izquierda. El defensa francés estará apartado de los terrenos de juego entre cuatro y cinco semanas.
Estas ausencias obligarán al conjunto azulgrana a reorganizar su defensa en varios compromisos clave. Ambos jugadores se perderán al menos cinco partidos: los duelos de LaLiga frente a Athletic, Sevilla y Rayo Vallecano, además de la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League contra el Newcastle.
En el apartado ofensivo, hay mejores noticias. Se espera que Robert Lewandowski pueda reaparecer el sábado ante el Athletic Bilbao. El delantero polaco no disputó el choque copero debido a una fractura orbital en el ojo izquierdo sufrida ante el Villarreal.
Lewandowski volvió a entrenarse este miércoles, aunque lo hizo con una máscara protectora para evitar cualquier complicación en la zona afectada.