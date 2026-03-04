Hermanos de alcalde de Dolores tendrán audiencia de extradición

Los tres hermanos del alcalde de Dolores, Petén, tendrán audiencia para conocer pedido de extradición hacia Estados Unidos.
Héctor Rubén Morales Guerra, Carlos Obeniel Morales Guerra y Ronald Alexys Morales Guerra fueron capturados el pasado 20 de febrero en Dolores, Petén.
Los tres, quienes son hermanos, están acusados de delitos vinculados al narcotráfico. Además, son familiares del actual alcalde de Dolores, Petén, Francisco Morales Guerra.
El Tribunal Quinto programó la audiencia de Héctor y Ronald para el próximo 13 de marzo: la de Ronald será a las 9:00 horas y la de Héctor a las 13:00 horas.
En tanto, el Tribunal Tercero fijó la audiencia de Carlos para el 18 de marzo a las 14:00 horas.
En esas diligencias se conocerán los motivos por los cuales Estados Unidos requirió sus capturas y solicita que sean enviados en extradición.
Según informó el Ministerio Público, la Corte Federal del Distrito Este de Texas los acusa de fabricar y distribuir cocaína, en hechos que se remontan a 2006.